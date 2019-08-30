Bakan Çavuşoğlu :“F-35’leri satın alamazsak diğer alternatifleri arayacağız”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Eğer F-35’leri satın alamazsak, savaş uçaklarına ihtiyacımız olduğundan, diğer alternatifleri arayacağız. Bu durumda kimse Türkiye’yi şu yada bu ülkeden savaş uçağı aldı diye suçlayamaz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı Eriksen Sreide ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye’nin Rusya ile olan ilişkileri hakkında değerlendirmede bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Her şeyden önce bizim Rusya ile ilişkilerimiz var, tıpkı herhangi bir ülkenin olduğu gibi. İkinci olarak biz hiçbir zaman Rusya’dan satın almayı planladığımızı söylemedik. Biz, Norveç’inde partnerlerden biri olduğu F-35 programının bir parçasıyız. Programda 9 ülke var, Türkiye ve Norveç bu iki ülkeden biri. Rusya’dan S-400 tedarik etmemiz sebebi ile ABD ile bazı problemlerimiz var. Neden Rusya’dan S-400 satın almak zorunda kaldık? İhtiyacımız var. Bu bizim acil ihtiyacımız, hava savunma sistemi bizim acil ihtiyacımız. O ülkeyi yada şu ülkeyi sevdiğimiz için değil, ama biz ABD’den yada diğer NATO müttefiklerimizden bu sistemleri satın almayı istedik, ama alamadık” diye konuştu.