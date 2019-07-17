Bakan Çavuşoğlu: “Filistin halkının haklı ve meşru arzularını göz ardı ederek sürdürülebilir bir barış elde edilemez"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Filistin halkının saygınlıklarını hiçe sayarak, haklı ve meşru arzularını göz ardı ederek sürdürülebilir bir barış elde edilemez" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde İsrail’in Kudüs’teki İhlalleri Konulu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısına katıldı. Konuşmasının başında toplantıya ev sahipliği yapan Suudi Arabistan’a teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, Filistin davasının gittikçe karmaşıklaşan sorunlarla karşı karşıya kaldığını ve Kudüs’ün tarihi ve yasal statüsünün giderek daha fazla tehdit altında kaldığını söyledi.

İsrail’in tarihi yeniden yazma girişimiyle şehrin İslami mirasını, doğasını ve demografisini tahrip ederek sertleştiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Kudüs ve çevresinde ve Batı Şeria dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları boyunca yasa dışı yerleşim alanlarının genişlemesi devam ediyor. Bu iki devletli çözümü baltalamak için yapılan kasıtlı bir girişimdir" dedi. Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"İİT üyeleri olarak, Kudüs’ün kırmızı çizgimiz olduğunu defalarca vurguladık. Bu, ümmete ve tarihe karşı yükümlülüğümüzdür. Filistin davasının daha fazla dayanışma ve ortak eylem gerektirmesine rağmen, meslektaşlarımın çoğunun bugün burada olmadığını görmek üzücü. ABD’nin ve İsrail’in bazı üyeler üzerinde baskı yarattığını biliyorum. Ancak bu kararlılığımızı baltalamamalı.”

Ekonomik projelerin ve planların saygınlık, adalet ve özgürlük ihtiyacının yerini alamayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Hiçbir proje adil bir barış olmadan başarılı olamaz" dedi. Bakan Çavuşoğlu, "Bu aynı zamanda Yüzyılın Anlaşması için de geçerlidir. Filistin halkının saygınlıklarını hiçe sayarak, haklı ve meşru arzularını göz ardı ederek sürdürülebilir bir barış elde edilemez" şeklinde konuştu.

"Birlikte hareket ettiğimizde, bir fark yaratırız ve Filistinlilerin sesi daha iyi duyulur" ifadeleriyle birlik çağrısı yapan Bakan Çavuşoğlu, "Başkanlığımız sırasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yankı bulan ortak çabalarımız bunun bir kanıtıdır. Filistin Devleti’nin daha kapsamlı tanınması için çok fazla çalışmalıyız. Kudüs’ün İslami kimliğini korumak için işgallere direnen Filistinli kardeşlerimizi desteklemeliyiz" dedi.

Türkiye’nin Filistin davasına güçlü bir şekilde bağlı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Desteğimiz sağlam, güçlü ve ebedidir. Zirve Başkanlığı görev süremiz boyunca büyük çaba sarf ettik. Bir yıldan az bir sürede, Kudüs ve Filistin sorunu için İstanbul’da iki olağanüstü zirveye ev sahipliği yaptık" diye konuştu. Türkiye’nin bu çabalarını aktif olarak sürdürmeye devam edeceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Aynı zamanda Filistin ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaya ve Filistinli mültecilere yardım etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



