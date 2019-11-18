Bakan Çavuşoğlu, golf hocasının nikah şahidi oldu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, golf dersi aldığı Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Kara ile Serik Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Barçın'ın kızı Fazilet Barçın'ın düğününde nikah şahitliği yaptı. Bakan Çavuşoğlu, Sümer Ezgü'nün sahneye çıktığı düğünde bir türküye eşlik etti.

Serik ilçesi Aşağı Çatma Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Barçın'ın kızı öğretim görevlisi Fazilet Barçın ile Yeşilvadi Mahallesi eski muhtarı Rıza Kara'nın oğlu National Golf Kulübü Genel Müdürü ve Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Kara dünya evine girdi.

Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de düzenlenen düğün törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Selim, Regnum Carya Otel ve Opet Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikah şahitliğini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Münir Karaloğlu, MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Selim ve Fikret Öztürk yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, çifte mutluluklar dileyerek, evliliğin her iki aileye uğur getirmesini temenni etti. Çavuşoğlu, "Bekir Kara, kardeşlerimden ayrı tutmadığım, yaklaşık 10 yıldır tanıdığım ve golf hocalığımı yapan çok sevgili bir kardeşimizdir. İnşallah bu nikah ile birlikte kaynaşmaları daha da artar" dedi.

'CÜZDANI KAYBEDER' ESPRİSİ

Evlilik cüzdanını çifte vermek için nikah memurundan alan Bakan Çavuşoğlu, "Evlilik cüzdanını kime vermemiz gerekiyor? Bekir Kara'yı yıllardır tanırım. Geçenlerde golf oynarken topların yarısını ormanda yarısını da suda kaybetti. Dolayısıyla evlilik cüzdanını da kaybedebilir kanaati oluştu. Fazilet kardeşimizi daha disiplinli biliyoruz. O zaman istendiği zaman bulunur diye cüzdanı Fazilet kızımıza, gelinimize vermek istiyorum. Allah mesut etsin" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, nikah cüzdanını Fazilet Kara'ya verdikten sonra bilezik hediye etti.

Nikah töreninin ardından sanatçı Sümer Ezgü konser verdi. Ezgü'nün mikrofon uzatması üzerine Bakan Çavuşoğlu ve Vali Karaloğlu da bir türküye eşlik etti.

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