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Bakan Çavuşoğlu golf turnuvasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 21:03 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen Geleneksel Bayram Golf Turnuvası'na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu golf turnuvasına katıldı

Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen Geleneksel Bayram Golf Turnuvası'na katıldı.
Belek turizm merkezinde düzenlenen Geleneksel Bayram Golf Turnuvası'na; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, golf sahası çalışanları, otel yöneticileri ve genç golfçüler katıldı. Gençler, kadınlar ve erkekler olmak üzere üç kategoride düzenlenen turnuvada 130 golfçü mücadele etti. National Gol Club sahasında oynana. turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacıcaferoğlu ile bazı otellerin sahipleri Mehmet Aygün, Ramazan Üçgen ve National Golf Kulübü ve Milli Takım Bölge direktörü Bekir Kara tarafından verildi.
Bakan Çavuşoğlu, golf turizmine dikkat çekmek ve spora destek vermek için sürekli turnuvalara katılmaya çalıştığını belirtti. Antalya'nın golf turizminde dünyanın en iyi destinasyonlarının başında yer aldığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Biz turizme her türlü desteği veriyoruz. Spor turizm özelinde de golf turizmi bizim için çok önemli. Dünyanın en iyi sahalarına sahibiz. Burada her türlü organizasyonu yapacak kabiliyetteyiz. En büyük turnuvaları da burada zaten yapıyoruz. Desteğimiz her zaman sürecek" dedi.

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Bakan Çavuşoğlu golf turnuvasına katıldıBakan Çavuşoğlu golf turnuvasına katıldıBakan Çavuşoğlu golf turnuvasına katıldıBakan Çavuşoğlu golf turnuvasına katıldı

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