Bakan Çavuşoğlu, Guatemalalı mevkidaşı Polanco ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala temasları kapsamında Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Erica Jovel Polanco ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu ziyareti kapsamında Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Erica Jovel Polanco ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) Dışişleri Bakanları III. Siyasi Forumuna katılacak ve SICA üyesi ülkelerin temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

