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Bakan Çavuşoğlu Guatemala’ya gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2019 10:19 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun 20-21 Mayıs tarihlerinde Guatemala’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.Dışişleri Bakanlığından, Bakan Çavuşoğlu’nun 20-21 Mayıs tarihlerinde Guatemala’ya gerçekleştireceği ziyarete ilişkin yapılan açıklama şöyle:“Bakanımız ziyaret çerçevesinde, 20 Mayıs 2019 tarihinde Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Jovel ile bir görüşme gerçekleştirecektir.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun 20-21 Mayıs tarihlerinde Guatemala’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından, Bakan Çavuşoğlu’nun 20-21 Mayıs tarihlerinde Guatemala’ya gerçekleştireceği ziyarete ilişkin yapılan açıklama şöyle:
“Bakanımız ziyaret çerçevesinde, 20 Mayıs 2019 tarihinde Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Jovel ile bir görüşme gerçekleştirecektir. Görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Bakanımız ayrıca, 21 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye-SICA Dışişleri Bakanları III. Siyasi Forumuna katılacak ve forum marjında SICA üyesi ülkelerden muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecektir.”

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