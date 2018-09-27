Bakan Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib anlaşması sayın Cumhurbaşkanımızın ve sayın Putin'in bir başarısıdır. İran da buna destek verdi." dedi.

Çavuşoğlu, New York ziyaretini Türk gazetecilere değerlendirdi.

Ziyareti kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'a gelmesinden önce ve sonra birçok ikili görüşme yaptığına değinen Çavuşoğlu, "Çok sayıda ikili görüşmeler yaptık. 32 tane ikili görüşmeler yaptık; BM Genel Kurul Başkanı da dahil, yeni seçilen, göreve yeni başladı. 22 tane çok taraflı etkinlikte konuşma yaptık." bilgisini paylaştı.

Bazı toplantılarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan katılamadığı için kendisinin bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, "Herkesin gözü Türkiye'deydi. Göç konusunda Türkiye'nin yaptıklarını herkes biliyor ama biz de bu yükün paylaşılması konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini hepsine tüm toplantılarda ve ikili görüşmelerde anlattık." diye konuştu.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İdlib anlaşması gerçekten sayın Cumhurbaşkanımızın ve sayın Putin'in bir başarısıydı ve İran da buna çok güçlü bir destek verdi. Görüştüğümüz herkesten çok güçlü destek aldık. Hatta bizim katılmadığımız toplantılarda bile konuşmalarında herkes, Trump dahil Türkiye'ye teşekkür etti.