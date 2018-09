Bakan Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi

Arakanlı Müslümanlar konusunda İngiltere ve Fransa'nın ev sahipliğinde yapılan yemeğe katıldığını anımsatan Çavuşoğlu, "Dünyadaki mazlumları da unutmadık burada, New York'ta." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, New York ziyaretini Türk gazetecilere değerlendirdi.

Bugün Türkiye, Japonya, İsveç, Almanya ve AB’nin ev sahipliğindeki toplantıda da Filistin konusunun gündeme geldiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Bu hafta Filistin herkesin gündemindeydi ama Filistin'e olan desteğin de giderek arttığını görmekten mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

- ''Suriye Anayasa Komisyonunun önümüzdeki ay kurulmasını öngörüyoruz''

İdlib mutabakatının uygulanmasında hangi aşamada olunduğu sorusunu ise Çavuşoğlu, şöyle yanıtladı:

''Şu anda teknik çalışmalar devam ediyor ve bu silahtan arındırılmış bölge dediğimiz alanda çalışmalar gayet seyrinde gidiyor. Hatta Rusya özellikle de teşekkür etti. Sahada bizim arkadaşlarımız şu ana kadar önemli mesafeler katetti. Her şey takviminde tıkır tıkır işliyor. Bundan sonraki süreçte birlikte çalışacağız. Her iki taraftan da ihlalleri engellemek için beraber çalışacağız. Anlaşmanın uygulanması ama anayasa komisyonunun da bir an önce kurulup görevine başlaması konusunda da kararlılığımızı bir kere daha ortaya koyduk.''

Anayasa komitesininin oluşturulması için BM Suriye Özel Temsilcisi Stafan de Mistura'nın bir takvim belirlemeye çalıştığını, muhalefet adına 50 kişilik listeyi Türkiye'nin verdiğini, rejim adına da Rusların verdiğini ve biraz geciktiğini ifade eden Çavuşoğlu, sivil toplumdan oluşan bir listenin olduğunu, her üç listeden 15'er kişiyi, Mistura'nın seçerek anayasa komisyonu oluşturacağını anlattı.