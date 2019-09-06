Bakan Çavuşoğlu Güney Sudanlı mevkidaşı Acuil ile görüştü

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, G\u00fcney Sudan D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Awut Deng Acuil ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nDiplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye g\u00f6re, Bakan \u00c7avu\u015fo\u011flu telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc mevkida\u015f\u0131na yeni g\u00f6revinde ba\u015far\u0131lar diledi.PARTNERTa\u015f\u0131 topra\u011f\u0131 alt\u0131n \u0130stanbul'un ismi bak\u0131n nereden geliyor!Bakan Soylu: 100 bin Suriyeli'nin \u0130stanbul'dan ba\u015fka vilayetlere gitmesi konusundaki hareketlenmeyi sa\u011flad\u0131kFatih'te kablo d\u00f6\u015feyen i\u015f\u00e7i elektrik ak\u0131m\u0131na kap\u0131larak hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u00a0
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