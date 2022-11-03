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Bakan Çavuşoğlu, Guterres ve Lavrov ile tahıl koridorunu görüştü

03.11.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde tahıl koridorunu ele aldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ile Guterres'in tahıl koridoru konusundaki son gelişmeleri görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Çavuşoğlu'nun, tahıl anlaşmasının tekrar işlerlik kazanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yaptığı girişimler hakkında Guterres’e bilgi verdiği aktarıldı.

BM Genel Sekreterinin ise tahıl koridorunun yeniden açılmasında Türkiye’nin gayretleri için teşekkür ettiği, alınan sonuçtan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı görüşmede de tahıl koridoru konusundaki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanmıştı.

Rusya, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmayı askıya aldıklarını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru istismar edip Sivastopol'deki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosu'nun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla hava ve deniz saldırıları düzenlemekle suçlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da "Moskova'nın aldığı garantileri yeterli bulduğu ve Rusya yönetiminin tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edeceği" duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu

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