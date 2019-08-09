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Bakan Çavuşoğlu: “Güvenli bölge Münbiç gibi olmayacak”

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 15:39 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Suriye’de bir taraftan terörle mücadele ediliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Suriye’de bir taraftan terörle mücadele ediliyor. Amerika’yla oradaki terör koridorunu ortadan kaldırmak, onun yerine barış koridoru ya da güvenli bölge oluşturmak için çalışıyoruz. Ama bu çalışma süreci Münbiç gibi olmayacak, buna müsaade etmeyeceğiz. Bir oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz. Çünkü bu bizim için hayati derecede önemlidir. Bir güvenlik meselesidir" dedi.
’11. Büyükelçiler Konferansı’ Samsun’da özel bir otelde düzenlendi. Büyükelçilerin katıldığı toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, genel siyasi durum ve dış ilişkiler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, yeniden gündeme gelen güvenli bölge ya da barış koridorunun Mümbiç gibi olmayacağına dikkat çekti.

“Barış Koridoru ya da güvenli bölge Münbiç gibi olmayacak”
Yeni yapılması düzenlenen güvenli bölgenin Münbiç’e benzemeyeceğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Kolay bir bölgede yaşamıyoruz. Terörle mücadelede ikiyüzlülüğü ve çifte standartları görüyorsunuz. Biz terörün her türlüsüyle mücadele ediyoruz. Etrafımıza baktığımız zaman Karabağ Bölgesi, Gürcistan’daki itilaflar, Rusya-Ukrayna gerilimleri, Kırım’ın durumu. Moldova’daki itilaflar var. Bunların hepsinin risk potansiyelleri var. Bunlar bölgedeki gerginliği arttırıyor. Ara bir volkanik dağlar gibi püskürme oluyor. Bunların çözümü çok kolay değil. Elimizden gelen katkıyı veriyoruz. Güneyimize gittiğiniz zaman sıcak çatışmalar var. Irak’ta şimdi seçimden sonra düzeliyor. En çok destek veren biziz. Suriye’de bir taraftan terörle mücadele, dün de söylediğimiz gibi Amerika’yla oradaki terör koridorunu ortadan kaldırmak, onun yerine barış koridoru ya da güvenli bölge oluşturmak için çalışıyoruz. Ama bu çalışma süreci Münbiç gibi olmayacak buna müsaade etmeyeceğiz. Bir oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz. Çünkü bu bizim için hayati derecede önemlidir. Bir güvenlik meselesidir. O nedenle gereken adımlar sahada hızlıca atılmazsa, her türlü tedbirimiz zaten hazır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerekeni yapacağız. Ya birlikte çalışarak temizleyeceğiz ya da biz tek başımıza bunu yapacağız. Tıpkı Afrin’de olduğu gibi tıpkı Fırat Kalkanı’nda olduğu gibi. Tüm bunlar neyi gerektirir? Etrafınızdaki var olan sorunların çözümünü, insiyatif alabilmeyi. Sahada yeri geldiği zaman mücadeleyi yeri geldiği zaman da başka bir stratejiyi gerektirir. Sahada ve masada güçlü diplomasi gerekir. O yüzde bizim için 11. Büyükelçiler Konferansı’nın teması da sahada ve masada güçlü bir diplomasidir. Atık sahada kazandıklarımızı masada kaybetmiyoruz, kaybetmeyeceğiz. Masada kazandıklarımızı da sahada kaybetmek yok. Birbirini destekleyecek” diye konuştu.
Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.

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