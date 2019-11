Bakan Çavuşoğlu: "Hedefimiz, yıl sonuna kadar Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerini tamamlamak"

NATO Liderler Toplantısı’na yönelik eleştirilere cevap

NATO Liderler Toplantısı marjında İngiltere’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin katılacağı dörtlü toplantıya yönelik açıklama yapan Çavuşoğlu, söz konusu toplantıda Suriye ve Avrupa’nın tüm meselelerinin ele alınacağını kaydetti. Çavuşoğlu, dörtlü toplantının Türkiye’de yapılmamasına yönelik eleştirilere cevap vererek, "Eğer Almanya’ya gidilecek olsaydı biz teklifimizde zaten ısrar ediyorduk. Fakat herkes NATO Liderler Toplantısı için Londra’da buluşacağı için bu toplantıyı orada gerçekleştirmek, Cumhurbaşkanımız da dahil herkes için zaman kazanma bakımından daha uygun oldu. O yüzden İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın da teklifi üzerine orada gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.

"Biz her zaman Amerika olsun diğer ülkelerle olsun, diplomasiyi işleterek müzakere yoluyla bir anlaşmaya varmak isteriz"

Çavuşoğlu, Türkiye’nin çeşitli ülkelerle yürüttüğü ikili ilişkilere dair de açıklamalar yaparak "Biz her zaman Amerika olsun diğer ülkelerle olsun, diplomasiyi işleterek müzakere yoluyla bir anlaşmaya varmak isteriz her konuda. Ama bir, dayatmayı kabul etmeyiz. İki, bizim egemenlik sahamıza girmelerine müsaade etmeyiz. Kim olursa olsun hangi ülke olursa olsun. İster müttefik olsun, isterseniz dünyanın ucundan diğer bir ülke olsun. Dolayısıyla egemenlik haklarına saygı temelinde elbette bir her zaman her şeyi konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

NATO’nun genişlemesi ve yeni tehditlere karşı kendisini nasıl adapte edebileceği konularında Türkiye’nin düşüncelerinin paylaşılacağını bildiren Çavuşoğlu, "NATO’nun müttefiklerine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmedeki eksiklikleri de gündeme getireceğiz" dedi.