Bakan Çavuşoğlu: Hem Bağdat hem Erbil ile temas halindeyiz

Selen YALAZ/ ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir arkadaşımız bir lokantada yemeğini yerken edindiğimiz bilgiye göre 3 kişi tarafından saldırıya uğruyor. Çalışma arkadaşımız şehit oldu. Hem Bağdat ile hem Erbil ile temas halindeyiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan temaslarının ardından Ankara Esenboğa Havalimanında açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir arkadaşımız bir lokantada yemeğini yerken edindiğimiz bilgiye göre 3 kişi tarafından saldırıya uğruyor. Çalışma arkadaşımız şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Hem Bağdat ile hem Erbil ile temas halindeyiz" dedi.

'TEMASLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Çavuşoğlu, saldırganların yan masada Iraklı 2 kişiye daha saldırdığını ifade ederek, "Yan masada oturan kişilerden birisi ağır yaralı, birisi hayatını kaybediyor. Mesud Barzani ile görüştük, görüşmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan Irak Dışişleri Bakanı ile de görüştük, temas halindeyiz. Saldırganların yakalanması, bunların arkasında ne var, bunların aydınlatılması için temaslarımızı sürdürüyoruz. Kendi içimizde de istihbarat birimlerimizle de aynı şekilde süreci birlikte yürütüyoruz. Gerekirse heyette göndeririz tabii ki. Cenazemizi getirmemiz lazım. Bu olayın aydınlatılması için gereken neyse yaparız. Temaslarımızı sürdürüyoruz, gerekirse bir değil, iki değil, üç heyet göndeririz. Şuan atılması gereken adımlar konusunda temas sürüyor" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, saldırının kimin yaptığı hakkında henüz bir bilgi olmadığını kaydederek, "Böyle bir saldırı olunca akla gelen ilk şey 'terör saldırısı mı?' oluyor. Ama hemen yan masada 2 tane Iraklının saldırıya uğraması daha doğrusu birinin ölmesi diğerinin ağır yaralanması durumu var. İleriki aşamalarda detaylar ortaya çıkınca sizlerle paylaşacağız" dedi.

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