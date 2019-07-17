HABER

Bakan Çavuşoğlu: Hem Bağdat hem Erbil ile temas halindeyiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2019 23:30 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir arkadaşımız bir lokantada yemeğini yerken edindiğimiz bilgiye göre 3 kişi tarafından saldırıya uğruyor.

Selen YALAZ/ ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir arkadaşımız bir lokantada yemeğini yerken edindiğimiz bilgiye göre 3 kişi tarafından saldırıya uğruyor. Çalışma arkadaşımız şehit oldu. Hem Bağdat ile hem Erbil ile temas halindeyiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan temaslarının ardından Ankara Esenboğa Havalimanında açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir arkadaşımız bir lokantada yemeğini yerken edindiğimiz bilgiye göre 3 kişi tarafından saldırıya uğruyor. Çalışma arkadaşımız şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Hem Bağdat ile hem Erbil ile temas halindeyiz" dedi.

'TEMASLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Çavuşoğlu, saldırganların yan masada Iraklı 2 kişiye daha saldırdığını ifade ederek, "Yan masada oturan kişilerden birisi ağır yaralı, birisi hayatını kaybediyor. Mesud Barzani ile görüştük, görüşmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan Irak Dışişleri Bakanı ile de görüştük, temas halindeyiz. Saldırganların yakalanması, bunların arkasında ne var, bunların aydınlatılması için temaslarımızı sürdürüyoruz. Kendi içimizde de istihbarat birimlerimizle de aynı şekilde süreci birlikte yürütüyoruz. Gerekirse heyette göndeririz tabii ki. Cenazemizi getirmemiz lazım. Bu olayın aydınlatılması için gereken neyse yaparız. Temaslarımızı sürdürüyoruz, gerekirse bir değil, iki değil, üç heyet göndeririz. Şuan atılması gereken adımlar konusunda temas sürüyor" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, saldırının kimin yaptığı hakkında henüz bir bilgi olmadığını kaydederek, "Böyle bir saldırı olunca akla gelen ilk şey 'terör saldırısı mı?' oluyor. Ama hemen yan masada 2 tane Iraklının saldırıya uğraması daha doğrusu birinin ölmesi diğerinin ağır yaralanması durumu var. İleriki aşamalarda detaylar ortaya çıkınca sizlerle paylaşacağız" dedi.

PARTNER Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili
TBMM Başkanı Şentop: Gereken cevap en kısa sürede verilecektirTBMM Başkanı Şentop: Gereken cevap en kısa sürede verilecektir
Bakan Gül: Darbeciler adalet önünde hesap vermektedirBakan Gül: Darbeciler adalet önünde hesap vermektedir

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Meral Akşener'den 'Akdeniz' açıklaması: İktidarın arkasındayız

Meral Akşener'den 'Akdeniz' açıklaması: İktidarın arkasındayız

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Son dakika! 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

11. Kalkınma Planı kabul edildi!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

Kılıçdaroğlu'ndan AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına sert tepki

Kılıçdaroğlu'ndan AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararına sert tepki

Şentop: Parlamenter sistem, 15 Temmuz'da kapanmış bir meseledir

Şentop: Parlamenter sistem, 15 Temmuz'da kapanmış bir meseledir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.