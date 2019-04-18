Bakan Çavuşoğlu: “Hep birlikte hareket edersek hoşgörüyü ve sevgiyi dünyada hakim kılabiliriz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Memur-Sen’in “İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar” temasıyla düzenlediği uluslararası konferansta, “Hep birlikte hareket edersek hoşgörüyü ve sevgiyi dünyada hakim kılabiliriz” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Memur-Sen tarafından “İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar” temasıyla düzenlenen uluslararası konferansa katıldı. 107 ülkeden 164 konfederasyon ve 13 uluslararası emek örgütünü temsilen yaklaşık 300 sendika liderinin katıldığı konferansta konuşan Bakan Çavuşoğlu, dünyanın çok hızlı bir değişim ve gelişim içinde olduğunu kaydederek, “Bu geçiş döneminde önümüze hangi fırsatlar çıkıyor, bunları nasıl değerlendirebiliriz, karşı karşıya kaldığımız sınamalara karşı birlikte nasıl çözüm üretebiliriz? Hep buna kafa yoruyoruz. Bugün ekonomik anlamda da dünyadaki gelişmeler bizlerin önüne çok önemli fırsatlar çıkarıyor. Bunları nasıl değerlendireceğiz? Afrika’nın önümüzdeki 20-30 yılda dünya ekonomisindeki fırsatları nasıl olacak? Tüm bunları çok iyi hesaplamamız lazım” ifadelerini kullandı.

“İnsani dış politikamızla da sadece mazlumlara yardım etmiyoruz, en az gelişmiş ülkelerin kalkınmasına da yardımcı oluyoruz”

Bakan Çavuşoğlu, bugün İkinci Dünya Savaşı döneminden bile daha fazla insanın evini terk ettiğini belirterek, bunun tüm dünyayı etkileyen bir konu olduğuna dikkat çekti. Çalışanların ihtiyaçlarının giderilmesi ve beklentilerinin en iyi şekilde karşılanması için sendika ve federasyonlarla sürekli bir çalışma halinde olduklarını vurgulayan Çavuşoşlu, şunları kaydetti:

“Bugün çalışan insanlara baktığımızda çalışan insanların bu değişimden dolayı ihtiyacı da çeşitlenebiliyor. İhtiyaçlarını nasıl karşılayacağız, onların beklediği hizmetleri nasıl yapacağız? Bu anlamda biz tüm sendikalarımızla, federasyonlarımızla oturuyoruz konuşuyoruz. Bugün İkinci Dünya Savaşı döneminden bile daha fazla insan evini terk etmiş. 70 milyona yakın insan bugün evini terk ettiyse bu hepimizi etkileyen bir unsur. Bu insanlara nasıl yardımcı olabiliriz. Bu konuda hep birlikte çalışırsak bu sınamaların süresinden gelebiliriz. Girişimci ve insani dış politika izliyoruz. Cumhuriyetimiz kurulurken ’Yurtta sulh cihanda sulh’ ilkesini Gazi Mustafa Kemal o gün belirlerken, o günden bu yana sürdürdüğümüz dış politikanın bugünkü felsefesi girişimci ve insani dış politikadır. İnsani dış politikamızla da sadece mazlumlara yardım etmiyoruz, en az gelişmiş ülkelerin kalkınmasına da yardımcı oluyoruz.”