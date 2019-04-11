HABER

Bakan Çavuşoğlu, Hollanda temaslarını sürdürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 18:25 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda’da Uluslararası Demokratlar Birliği temsilcileri ile bir araya geldi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda’da’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen bir programda Uluslararası Demokratlar Birliği temsilcileri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda’da Uluslararası Demokratlar Birliği temsilcileri ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda’da’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen bir programda Uluslararası Demokratlar Birliği temsilcileri ile bir araya geldi. Görüşme üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çavuşoğlu, "Amsterdam’da Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) temsilcileriyle buluştuk. Türkiye-Hollanda ilişkilerinde, aramızda dostluk köprüsü vazifesi gören Hollanda Türk toplumu her zaman için önceliğimiz oldu, önceliğimiz olacak” ifadelerini kullandı.

PARTNERKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksinizKara delik ilk kez yayınlandı, sosyal medya çalkalandı! Çok güleceksiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her darbe çok ciddi bir kan kaybıdırCumhurbaşkanı Erdoğan: Her darbe çok ciddi bir kan kaybıdır
KKTC Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Tatar: "Kıbrıs’ın Türkiye’den kopmasına asla müsaade etmeyeceğiz"KKTC Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Tatar: "Kıbrıs’ın Türkiye’den kopmasına asla müsaade etmeyeceğiz"

En Çok Okunan Haberler

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

Almak için sıraya girdiler! 21 bin liraya satıldı

Almak için sıraya girdiler! 21 bin liraya satıldı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki darbeyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan Sudan'daki darbeyle ilgili ilk açıklama

Deniz Baykal'dan ilk ziyaret

Deniz Baykal'dan ilk ziyaret

HDP'li başkan, örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası almış

HDP'li başkan, örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası almış

Fatih Erbakan haciz gönderdi, Saadet Partililer polisle tartıştı

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

DSP'li meclis üyeleri AK Parti'ye geçti

DSP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiler!

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.