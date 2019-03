Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İhracatçılara 2 yıllık yeşil pasaport veriyormuşuz, bunun 4 yıla çıkarılması bence son derece makul" dedi.

Bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Zorlukların üstesinden geliyoruz. Sahada güçlüyüz, sahada kazandıklarımızı masada kaybetmiyoruz. Bu kibir değil. Başkalarının bizi küçük görmesine müsaade etmeyiz. Milli davalarımız var. Kıbrıs başta olmak üzere sahip çıkıyoruz. Şehit ve ailelerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Devlet her zaman gazilerimizin yanında. Kıbrıs gazileri için madalyalarını dağıtacağız. Kutsal davalara sahip çıkmamız lazım. Her gün söylüyorum. Kudüs gibi kutsal davalarımıza sahip çıkmazsak hiçbir millet, ülke sahip çıkmaz. Bizden başka kimse sahip çıkmıyor demiyorum. Sayısı giderek azalıyor. Özellikle ABD ve İsrail korkusu yüzünden bazılarının geri adım attığını görüyoruz. Filistin’e ve Ürdün’e baskı yapanlar var. Bu bakımdan güçlü olacağız. 17 sene öncesine göre güçlüyüz, ekonomimiz daha iyi evet. Dışarıdan bir saldırı olduğunda ekonomimizin etkilenmeyecek kadar güçlü olması lazım. İstikrarlı bir ülkeyiz ama bunlar bizim için yeterli değil. Krizler artıyor ve çetrefilleşiyor. Sorunların bizi etkilememesi için daha güçlü olmamız lazım. Biz bu nedenle Cumhur İttifakı’yız. Cumhur İttifakı ile attığımız adımların faydasını görmeye başladık. Biz pazara kadar değil mezara kadar bu ittifakı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "12 büyükelçiliğimizin olduğu Afrika’da 42 büyükelçiliğimiz var. Dünyanın her yerinde büyüyoruz. Neden açıyoruz? Dünyanın neresinde olursa olsun Türk bayrağımızı dalgalandıralım. Girişimcilik politikamız ile de yatırımlarımızı arttıralım. İş adamlarımıza yardımcı olalım. Her ülkenin 20-50 yıllık planları var. Enerji, ulaşım, ticaret, alt yapı, üst yapı, hızlı tren, gerekenleri biz yapalım. İlişkileri geliştirelim mi önemli kararlar alalım. Anlaşmalar yapalım. Ülkeler ile anlaşmalarımızın hukuki alt yapısını güçlendirelim. Aynı şekilde serbest ticaret anlaşmaları imzalıyoruz ki engeller kalksın. Gümrük Birliği anlaşmasının modernizasyonu için görüşmelerimiz devam ediyor. Vizeleri kaldıralım ki seyahat önündeki engeller kalksın. Bursa’da gündeme geldi. İhracatçılara 2 yıllık yeşil pasaport veriyormuşuz. Bunun 4 yıla çıkarılması bence son derece makul. Aksi bir durum olsa zaten gerekeni yaparız. Dünyada nerede ekonomi yükseliyor, insanlar ağırlıklı nerede ticaret yapıyor. Bilim teknoloji ağı nasıl? Bütün bunları inceliyoruz ve ona göre hareket ediyoruz. Suriye’deki savaşın bitmesi için insani konular, Fırat Kalkanı ile 320 bin Suriyeli döndü. Bakın en önemli aktör Türkiye. Habur kapısındaki meseleyi de çözüyoruz. Yeni bir kapı daha açacağız. Bölgemizde ve dünyada istikrar için çalışıyoruz. İnsani yardımlarda dünyada birinci sıraya çıktık" diye konuştu.