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Bakan Çavuşoğlu, IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.04.2019 15:27 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüştü.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Erbil kentine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil’de temaslarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüştü.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Erbil kentine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil’de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu önce Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığında Türkmen siyasi yetkililerle, ardından da IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani ile görüştü.
IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya geldi.

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