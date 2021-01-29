Bakan Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 Türk den

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

Pandemi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz toplantıları ne zaman gerçekleştirebileceğimizi konuşacağız. Astana forması, Türkiye-İran-Azerbaycan üçlü mekanızmaları gündemimizde... Yüksek düzeyli istişare toplantıları İran'da yapılacak.

Kardeşim Zarif ve bizi de yakından ilgilendiren bölgesel konuları ele aldık. Suriye'deki genel durumu, Irak, Körfez, Güney Kafkasya'daki durumları ele aldık. Güney Kafkasya'da bir ateşkes ve bu ateşkesin kalıcı olmasını istiyoruz. Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 3+3 formatta bir işbirliği planlıyoruz.

Güney Kafkasya'daki barış ve istikrar herkesin yararınadır, en çok da Ermenistan ve Ermenistan halkı faydalanacaktır. Ermenistan'ın da dolayısıyla bu doğrultuda olumlu adımlar atmasını bekliyoruz.

Biz İran, Rusya ile nükleer anlaşma yapmıştık, maalesef Trump yönetimi bu anlaşmadan çekildi, umarım Biden yönetimi nükleer anlaşmaya tekrar geri döner. Böylece kardeş İran'a ABD'nin yaptırımları kalkmış olur.