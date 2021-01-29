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Bakan Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 Türk den

29.01.2021 11:35 | Son Güncelleme:
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Bakan Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 Türk den

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kaçırılan 15 Türk denizciyle ilgili olarak "Mürettebat ve kaptan, şirketle irtibata geçti. Sağlık durumları iyi, güzel haberleri yakında alacağız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

Pandemi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz toplantıları ne zaman gerçekleştirebileceğimizi konuşacağız. Astana forması, Türkiye-İran-Azerbaycan üçlü mekanızmaları gündemimizde... Yüksek düzeyli istişare toplantıları İran'da yapılacak.

Kardeşim Zarif ve bizi de yakından ilgilendiren bölgesel konuları ele aldık. Suriye'deki genel durumu, Irak, Körfez, Güney Kafkasya'daki durumları ele aldık. Güney Kafkasya'da bir ateşkes ve bu ateşkesin kalıcı olmasını istiyoruz. Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 3+3 formatta bir işbirliği planlıyoruz.

Güney Kafkasya'daki barış ve istikrar herkesin yararınadır, en çok da Ermenistan ve Ermenistan halkı faydalanacaktır. Ermenistan'ın da dolayısıyla bu doğrultuda olumlu adımlar atmasını bekliyoruz.

Biz İran, Rusya ile nükleer anlaşma yapmıştık, maalesef Trump yönetimi bu anlaşmadan çekildi, umarım Biden yönetimi nükleer anlaşmaya tekrar geri döner. Böylece kardeş İran'a ABD'nin yaptırımları kalkmış olur.

KAÇIRILAN TÜRK DENİZCİLER

Mürettebat ve kaptan, şirketle irtibata geçti. Sağlık durumları iyi, güzel haberleri yakında alacağız.

Zarif'in açıklamalarından satır başları;

Bugün Cuma namazından sonra Sayın Erdoğan'ı ziyaret etmiş olacağım. Bizim için Türkiye ile ilişkilerimiz çok önemlidir, ayrıca bölge halkı için karşılıklı faydalar açısından da çok önemlidir. Biz zor günlerde arkadaş olmanın kıymetini iyi biliyoruz. İki ülke zor günlerde hep birbirinin yanında oldu. Umarız ABD'de terör devleti gittikten sonra bölge halkını daha iyi günler beklemektedir.

Koronavirüs ve ambargolar nedeniyle ikili ticaret anlaşmamızda azalma görüyoruz, ama umarız daha iyi günlere götüreceğiz. Biz bugün transit, ticaret ve enerji işbirliklerini ele aldık. Karşılıklı olarak iki ülkede faaliyet gösteren şirketlerin durumunu görüşmek en güzeli oldu.

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