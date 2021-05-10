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Bakan Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov, Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çıkarılmasını kınadı

10.05.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, telefon görüşmesinde Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çıkarılmasını kınadı.

Bakan Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov, Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çıkarılmasını kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ile Çavuşoğlu telefon görüşmesinde Doğu Kudüs'teki durumu ele aldı, Filistin ile İsrail arasındaki ilişkilerin kötüleşmesi, Doğu Kudüs'te özellikle de Mescid-i Aksa bölgesinde gerilimin artmasından dolayı endişelerini dile getirdi.

LAVROV İLE ÇAVUŞOĞLU'NDAN KINAMA

Bu bağlamda Lavrov ile Çavuşoğlu, Filistinlilerin kendilerine ait Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çıkarılmasını kınadı, meselenin tüm taraflarına itidal ve Müslümanlar için kutsal olan ramazanda durumun kötüleşmesine yol açacak eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.

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SPUTNİK V AŞISI GÖRÜŞÜLDÜ

İki bakan, Rusya ve Türkiye arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatının organizasyonu ve Türkiye'de üretimi ile ilgili konuları da ele aldı.

Görüşmede ayrıca, Karabağ'da durumun istikrara kavuşturulması yönündeki girişimlerin sürdürülmesinin önemi de vurgulandı. (AA)

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