HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü

23.03.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü. Toplantıda Libya ve Suriye başta olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere dün geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarını sürdürüyor. Toplantının ilk gününün ardından Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir araya geldi.

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarından ortak yazılı açıklamaNATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarından ortak yazılı açıklama

ÇAVUŞOĞLU'NDAN TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden toplantının ilk gününe dair yaptığı paylaşımda, “Afganistan’da barış süreci için üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağız. Libya’da istikrarın tesisi için desteğimiz sürecek. PKK/YPG Irak ve Suriye’ye de tehdit. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek. İttifak içinde dayanışmanın güçlendirilmesinin, her bir müttefikin güvenlik kaygılarının ciddiye alınmasının, terörün her türüne karşı birlikte mücadele edilmesinin önemini vurguladık” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesiVaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesi
Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 26 bini geçtiKritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 26 bini geçti
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
NATO İngiltere Mevlüt Çavuşoğlu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı ile telefonda görüştü

Erdoğan'dan kritik görüşme!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 26 bini geçti

Tuzla'da lüks sitedeki ceza iddiasına site yönetiminden açıklama

Akılalmaz iddialar sonrası lüks sitenin yönetiminden açıklama

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet celp yerleri ve tarihi sorgulama sayfası

e-Devlet celp yerleri ve tarihi sorgulama sayfası

Esra Erol'a ne oldu? Kibar Ünvar, Esra Erol'a saldırı mı yaptı? Gerçeği canlı yayında açıkladı

Kibar Ünvar, Esra Erol'a saldırı mı yaptı?

Bakan Soylu: Kaçak sigara oranı yüzde 2,3'lere kadar çekildi

Bakan Soylu: Kaçak sigara oranı yüzde 2,3'lere kadar çekildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.