Bakan Çavuşoğlu Irak Meclis Başkanı ile görüştü

BAĞDAT (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Bağdat temasları kapsamında Irak Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü.

Bağdat’taki Çavuşoğlu ve Halbusi görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Su yönetimi konusunda tecrübelerimizi Irak’la paylaşmaya hazırız. Parlamentolarımız sayesinde ilişkilerimiz daha da güçlenecek.” ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ve Türkmen milletvekilleriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, Basra ve Erbil'de de temaslarda bulunacak.

