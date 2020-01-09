Bakan Çavuşoğlu, Irak'ta Berham Salih ile görüştü

Irak (DHA) - D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Ba\u011fdat'ta Irak Cumhurba\u015fkan\u0131 Berham Salih ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Eski sevgilisinin yan\u0131nda ba\u015fka bir erkek g\u00f6r\u00fcnce deh\u015fet sa\u00e7t\u0131\u0130ran Devrim Muhaf\u0131zlar\u0131'ndan "daha sert intikam yak\u0131n" a\u00e7\u0131klamas\u0131L\u00fcbnan\u2019dan Nissan\u2019\u0131n eski CEO\u2019su Ghosn\u2019a seyahat yasa\u011f\u0131
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