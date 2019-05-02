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Bakan Çavuşoğlu, "(İran’a yaptırımlar) ABD’nin tek taraflı aldığı karar herkesi olumsuz etkiliyor. Amerika bu kararı gözden geçirmek durumundadır" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2019 13:46 | Son Güncelleme

Bakan Çavuşoğlu, "(İran’a yaptırımlar) ABD’nin tek taraflı aldığı karar herkesi olumsuz etkiliyor.

Bakan Çavuşoğlu, "(İran’a yaptırımlar) ABD’nin tek taraflı aldığı karar herkesi olumsuz etkiliyor. Amerika bu kararı gözden geçirmek durumundadır" dedi.

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