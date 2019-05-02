Bakan \u00c7avu\u015fo\u011flu, "(\u0130ran\u2019a yapt\u0131r\u0131mlar) ABD\u2019nin tek tarafl\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 karar herkesi olumsuz etkiliyor. Amerika bu karar\u0131 g\u00f6zden ge\u00e7irmek durumundad\u0131r" dedi.Ba\u011f\u0131rsa\u011f\u0131ndan \u00e7\u0131kanlar\u0131 g\u00f6r\u00fcnce doktorlar bile \u015fa\u015f\u0131rd\u0131Bakan G\u00fcl: Hakim ve savc\u0131 e\u011fitiminde yenilenme s\u00fcrecini ba\u015flatt\u0131kCHP'li Torun: \u0130stanbul'da se\u00e7imlerin yenilenmesi s\u00f6z konusu de\u011fil