HABER
  4. Bakan Çavuşoğlu, İYİ Parti görüşmesi bitti

Bakan Çavuşoğlu, İYİ Parti görüşmesi bitti

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.12.2019 16:24 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’ya asker gönderilmesine olanak tanıyan Libya tezkeresinin detaylarını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile paylaştı.AK Parti’nin TBMM’den onay alan Libya mutabakatına ilişkin asker gönderme tezkeresinin meclisin 7 Ocak’ta bitecek tatilden sonra Genel Kurul’da görüşülmesi bekleniyordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya’ya asker gönderilmesine olanak tanıyan Libya tezkeresinin detaylarını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile paylaştı.
AK Parti’nin TBMM’den onay alan Libya mutabakatına ilişkin asker gönderme tezkeresinin meclisin 7 Ocak’ta bitecek tatilden sonra Genel Kurul’da görüşülmesi bekleniyordu. Ancak tatil bitmeden TBMM’nin olağanüstü toplanmasıyla tezkerenin görüşüleceği gündeme geldi. 2 Ocak’ta TBMM’nin olağanüstü şeklinde toplanması öngörülürken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, asker gönderilmesini içeren tezkere hakkında bilgilendirme yapmak için İyi Parti Genel Merkezine gelerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü.
Gerçekleşen görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Görüşme sonrasında kameralar karşına geçen Çavuşoğlu, "İyi Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener’i ve çalışma arkadaşlarını bilgilendirdik. Malumunuz meclise gönderilmekte olan bir tezkere var. Bu tezkereye neden ihtiyaç duyduk Libya’da ve bölgede bizim ulusal çıkarlarımız nedir ve ulusal çıkarlarımıza yönelik tehditler nedir gibi.. Diğer taraftan yine Libya’da kalıcı barış ve siyasi süreci en güçlü şekilde destekleyen ülke olarak bu konulardaki çabalarımız hakkında sayın genel başkana ve arkadaşlarına bilgi verdik. Dış politikamızın gündeminde olan bazı konularda soru cevap şeklinde fikir alışverişinde bulunduk. Tezkereyi meclise gönderilmesi için Cumhurbaşkanlığına arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da imzasıyla tezkerenin meclise gideceğini Cumhurbaşkanlığı makamından öğrendik. Bizim görevimiz kritik konular olduğu zaman siyasi partilerimizi bilgilendirmektir. Barış Pınarı Harekatı öncesinde de Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Bey de siyasi partileri bilgilendirilmişti" ifadelerini kullandı.

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyorOrduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyor
Başkan Demir: “Her alanda örnek olacağız”Başkan Demir: “Her alanda örnek olacağız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2022’nin sonunda seri üretim”Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2022’nin sonunda seri üretim”
1/

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Doktor altı ay ömrün var dedi'

'Doktor altı ay ömrün var dedi'

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Diğer Haberler
İYİ Parti'den 'Libya tezkeresi'ne ilişkin açıklama: Kendilerine evet ya da hayır demedik

İYİ Parti'den 'Libya tezkeresi'ne ilişkin açıklama

Libya tezkeresi bugün TBMM'ye geliyor!

Erdoğan'ın imzasıyla bugün Meclis'e geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

Son dakika CHP'den Libya tezkeresi kararı: 'Hayır' diyeceğiz

CHP'den Libya tezkeresi kararı: 'Hayır' diyeceğiz

Son dakika Ankara'da Libya tezkeresi trafiği!

Ankara'da Libya tezkeresi trafiği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.