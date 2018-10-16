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Bakan Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 08:34 | Son Güncelleme

Bakan Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Freeland ile telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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