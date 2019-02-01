Bakan Çavuşoğlu: “Karadeniz’in bir gerginlikler denizi olmasını istemiyoruz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Biz Karadeniz’in bir gerginlikler denizi olmasını istemiyoruz. Tam tersine barışın, huzurun ve istikrarın olduğu bir deniz olarak görmek istiyoruz” dedi. Ukrayna’ya resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı Mevkidaşı Pavlo Klimkin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yaptığı konuşmada komşu ve dost ülke olarak adlandırdığı Ukrayna’da bulunmaktan memnun olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Bugünkü toplantılarımızda Ukrayna’nın ev sahipliği yapacağı bir sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı’na nasıl hazırlanacağız bunları konuştuk” dedi. “FETÖ konusunda Ukrayna’nın yakın işbirliği için yetkililere teşekkür ediyorum”

İkili ekonomik ilişkilerin iyi olduğunu ama potansiyelin altında olduğunu belirten Çavuşoğlu, konu üzerine daha çok çalışılması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Savunma sanayinde işbirliğimiz giderek güçleniyor ve giderek somut adımlar atmaya başladık. Konsolosluk ve güvenlik işlerimiz ile ilgili istişarelerimiz devam edecek ve özelikle terör örgütü FETÖ konusunda Ukrayna’nın yakın işbirliği için başta Başkan Proşenko ve Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin olmak üzere tüm Ukraynalı yetkililere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Pasaportsuz seyahat sayesinde Türkiye’ye gelen Ukraynalı turist sayısının son 2 senede ikiye katlandığını belirten Çavuşoğlu, Ukrayna’ya gelen Türk turist sayısında da ciddi artış yaşandığını ifade etti.

Ukrayna’da Donbass desteği

Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne destek verdiklerini yineleyen Çavuşoğlu, “Kırım’ın illegal bir şekilde ilhak edilmesini tanımadığımızı defalarca vurguladık. Hiçbir şekilde tanımayacağımızı da burada bir kez daha hatırlatmak isterim. Donbass bölgesindeki sorunun da barışçıl bir şekilde çözülmesi ve Ukrayna’nın sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi için desteğimiz devam edecek” dedi. “Kırım Tatarlarının haklarını birlikte savunmaya devam edeceğiz”

Gün içerisinde yapılan görüşmelerde Kırım Tatarlarının hakları üzerine konuştuklarını belirten Çavuşoğlu, “Kırım Tatarlarının haklarını birlikte savunmaya devam edeceğimiz konusunda, ortak irademizi bir kere daha vurguladık” ifadelerini kullandı. Rusya’da tutuklu bulunan Ukraynalılar için çabaların sürdürüldüğünü belirten Bakan Çavuşoğlu, “Rusya’da tutuklu, özelikle Kırım-Tatar Meclisinden iki kişinin Ukrayna’ya getirilmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın önemli bir rolü oldu ve bu konuda çabalarımızı devam ettireceğiz. Bundan sonraki süreçte özelikle hasta olanlara öncelik vermemiz gerektiğini de bugün burada değerlendirdik” ifadelerini kullandı. Güvenlik konusundaki işbirliklerinin artırılması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, “Uluslar arası hukuk kanunları ve düzenlemelerimizi ihlal eden gemilere karşıda da birlikte daha sıkı tedbir almamız gerektiğini de bugünkü görüşmelerimiz de teyit ettik” dedi.