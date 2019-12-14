HABER

Bakan Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı El Thani ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2019 14:53 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Doha’da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani ile görüştü.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar’ın başkenti Doha’da resmi görüşmelerini sürdürüyor.

Bakan Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı El Thani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Doha’da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar’ın başkenti Doha’da resmi görüşmelerini sürdürüyor. Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani ile biraraya geldi. Ardından Bakan Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu’na katılmak için geldiği başkent Doha’da Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile bir araya geldi.

PARTNERTrajik olay! Bir haftayla arayla...Trajik olay! Bir haftayla arayla...
Arınç'tan Gelecek Partisi ile ilgili flaş açıklamaArınç'tan Gelecek Partisi ile ilgili flaş açıklama
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japonya Savunma Bakanı Kono ile görüştüDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japonya Savunma Bakanı Kono ile görüştü

En Çok Okunan Haberler

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Meral Akşener'e AK Parti'den sert yanıt!

Meral Akşener'e AK Parti'den sert yanıt!

Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünü gösterdi

Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünü gösterdi

Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı

Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Diğer Haberler
Bülent Arınç'tan Davutoğlu öncülüğünde kurulan Gelecek Partisi'yle ilişkin açıklama

Arınç'tan Gelecek Partisi ile ilgili flaş açıklama

MHP'den Gelecek Partisi'yle ilgili çok sert açıklama! Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

MHP'li Yalçın'dan Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

Davutoğlu ve Babacan'a 'vekil veririm' diyen Akşener'e AK Parti'den sert yanıt

Meral Akşener'e AK Parti'den sert yanıt!

TBMM Genel Kurulu’nda 'tek adam' tartışması

Tansiyon bir anda yükseldi! Meclis'te 'tek adam' gerginliği

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'Otur işine bak' sözlerine yanıt: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan AB'ye 'Libya mutabakatı' tepkisi

Dışişleri'nden AB Konseyi'ne sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.