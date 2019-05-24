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Bakan Çavuşoğlu: Kazakistan ile hedefimiz ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 17:05 | Son Güncelleme

  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kazakistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov'la, 'Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nı yapıcı ve sonuç alıcı bir yaklaşımla gerçekleştirdik.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kazakistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov'la, 'Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nı yapıcı ve sonuç alıcı bir yaklaşımla gerçekleştirdik. Hedefimiz ticaret hacmimizi önce 5, sonra 10 milyar dolara çıkarmak" dedi.

Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 5'inci toplantısına katılmak ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere Kazakistan'da bulunan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Kazakistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov'la, 'Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nı yapıcı ve sonuç alıcı bir yaklaşımla gerçekleştirdik. Hedefimiz ticaret hacmimizi önce 5, sonra 10 milyar dolara çıkarmak. Kazakistan'ın 2'inci Cumhurbaşkanı, uluslararası alanda önemli görevler üstlenmiş tecrübeli devlet adamı Kasım Cömert Tokayev'le görüştük. Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısını, Cumhurbaşkanlarımızın eşbaşkanlığında Kazakistan'daki seçimlerin ardından yapmak istiyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teklifi üzerine, tüm üye ülkelerin devlet başkanlarının oybirliğiyle Türk Konseyi'nin ömür boyu onursal başkanı olduğunu açıkladı.

Görüntü dökümü

-Görüşmeden genel ve detaylar

ANKARA DHA

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