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Bakan Çavuşoğlu Kazakistan’a gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 21:17 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23-24 Mayıs’ta Kazakistan’a resmi ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23-24 Mayıs’ta Kazakistan’a resmi ziyarette bulunacak. Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında Ortak Stratejik Planlama Grubu 5. Toplantısı’na da katılacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 23-24 Mayıs’ta Kazakistan’a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi. Açıklamada, ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov’un eş başkanlıklarında Ortak Stratejik Planlama Grubu 5. Toplantısı’nın düzenleneceği de belirtildi. Açıklamada, “Sayın Bakanımız, ziyareti vesilesiyle ayrıca, Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Sayın Nursultan Nazarbayev ve Cumhurbaşkanı Sayın Kasım-Jomart Tokayev tarafından kabul edilecektir. Görüşmelerde Türkiye-Kazakistan ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alınacaktır” denildi.
Açıklamada ayrıca, “Ziyaret vesilesiyle, Sayın Bakanımız ayrıca 23 Mayıs akşamı Çimkent’te Ahıskalı soydaşlarımızla iftar yemeğinde bir araya gelecektir” ifadeleri kullanıldı.

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