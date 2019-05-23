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Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan'a gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2019 00:30 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun 23-24 Mayıs 2019 tarihlerinde Kazakistan’a resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun 23-24 Mayıs 2019 tarihlerinde Kazakistan’a resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun yapacağı ziyaret kapsamında, Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov ile eş başkanlığını gerçekleştireceği Ortak Stratejik Planlama Grubu 5. Toplantısı’na katılacağı belirtildi.
Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun resmi temaslarda bulunacağı belirtilerek, "Sayın Bakanımız, ziyareti vesilesiyle ayrıca, Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Sayın Nursultan Nazarbayev ve Cumhurbaşkanı Sayın Kasım-Jomart Tokayev tarafından kabul edilecektir. Görüşmelerde Türkiye-Kazakistan ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alınacaktır" denildi.
Çavuşoğlu’nun ziyaret vesilesiyle, 23 Mayıs akşamı Çimkent’te Ahıskalı Türkmenlerle iftar yemeğinde bir araya geleceği de açıklamada yer aldı.

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