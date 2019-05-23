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Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan’daki Ahıskalı Türklerle bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2019 18:57 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan’ın Çimkent şehrinde Ahıskalı Türklerle bir araya gelerek birlikte oruç açtı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan’ın Çimkent şehrine gelerek Ahıskalı Türklerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan’ın Çimkent şehrinde Ahıskalı Türklerle bir araya gelerek birlikte oruç açtı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan’ın Çimkent şehrine gelerek Ahıskalı Türklerle bir araya geldi. Dünya Ahıska Türkleri Birliği tarafından düzenlenen iftar programında soydaşlarla buluşan Çavuşoğlu, bir dizi etkinliğe katıldı. Çavuşoğlu, iftar öncesi yaptığı konuşmasında 70 yıl önce topraklarından sürgün edilen Ahıskalıların, Gürcistan’a geri dönme hakkını kazandıklarını hatırlatarak, “Geri dönmek o kadar kolay değil. Çünkü buralarda yer edindiniz, yurt edindiniz, iş sahibi oldunuz ama o geri dönem hakkını elde etmek dönmekten de çok önemliydi, bunu birlikte başardık” dedi.

“Ahıskalıların vatanlarına dönmesini sağladık”
Ahıska Türklerine sahip çıkan Kazakistan’a teşekkür eden Çavuşoğlu, “Kazakistan devletine ve Kazak halkına, kardeşlerine 75 yıl önce topraklarını, yurdunu ve evlerini Ahıska Türklerine açtıkları için şükranlarımızı sunuyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız” ifadelerini kullandı.
Kazakistan’ın Türklerin ata yurdu olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Buralar bizlerin ata yurdudur ve bu ata yurdumuzda, Kazak kardeşlerimizle ve Ahıskalı kardeşlerimiz ile soydaşlarımızla buluşmak bizim için her zaman anlamlıdır. Kazakistan, bugün 130’dan fazla değişik dinden ve etnik gruptan insanın huzur içinde, barış içinde yaşadığı bir ülkedir. Bunun da mimarı aksakalımız Nursultan Nazarbayev’dir” ifadelerini kullandı.

"Ahıska Türklerine vatandaşlık veriyoruz"
Ahıska Türklerine destek vermeye devam ettiklerini belirten Çavuşoğlu, Ukrayna’daki çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda 3 bin civarında Ahıska Türkünün Türkiye’ye getirilerek, yerleştirildiğini hatırlattı. Çavuşoğlu, “Yaptığımız çalışmalar neticesinde, şimdi daha önce verdiğimiz vatandaşlıklara ilaveten Türkiye’deki 40 bin civarındaki Ahıskalı kardeşlerimize vatandaşlık veriyoruz. Yaklaşık yarısına halihazırda vatandaşlık vermiş durumundayız. Geri kalan kardeşlerimizin de işlemlerini tamamlanıyor. Hepsine vatandaşlığı vereceğiz inşallah” diye konuştu.

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