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Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Aidarbekov ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2019 13:17 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bratislava’da gerçekleştirilecek AGİT 26.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bratislava’da gerçekleştirilecek AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında Kırgız mevkidaşı Chingiz Aidarbekov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Slovakya’nın başkenti Bratislava’da bugünkü temasları kapsamında Kırgızistan Dışişleri Bakanı Chingiz Aidarbekov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Öte yandan, Bakan Çavuşoğlu’nun AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı Birinci Genel Oturumu kapsamında konuşma yapması bekleniyor.

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