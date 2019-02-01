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Bakan Çavuşoğlu Kırım Tatar Türklerinin lideri Kırımoğlu ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 21:28 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ve Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Kırımoğlu arasında toplantı gerçekleştirildi.Ukrayna’ya resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ve Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Kırımoğlu ile toplantı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ve Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Kırımoğlu arasında toplantı gerçekleştirildi.
Ukrayna’ya resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ve Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Kırımoğlu ile toplantı gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu toplantı hakkında, “Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Kırımoğlu’na, Kırım Tatar soydaşlarımıza desteğimizin daima süreceğini vurguladık” ifadelerini kullandı.

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