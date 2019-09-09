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Bakan Çavuşoğlu, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.09.2019 17:00 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına desteğinin artırarak sürdüreceğini ifade etti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lefkoşa’daki temasları kapsamında Başbakanlık’ta KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına desteğinin artırarak sürdüreceğini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lefkoşa’daki temasları kapsamında Başbakanlık’ta KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına desteğini arttırarak sürdüreceğini belirterek, “Göreve geldiğiniz günden bu yana, mali protokol de dahil birçok konuda ana vatan Türkiye ile yakın çalışmalarınızı destekliyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ile beraber yürüttüğünüz çalışmalara, Dışişleri bakanlığı olarak, Büyükelçilik olarak elimizden gelen desteği veriyoruz” dedi.
Bugün yapılan toplantılarda, Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon meselesini cumhurbaşkanı ve siyasi parti liderleriyle ele alma fırsatı bulduklarını belirten Çavuşoğlu, toplantıların faydalı olduğunu söyledi. Bu ziyaretin uzun bir süredir gerçekleştirmek istediği bir ziyaret olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Bizi kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

“Ziyaretin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum”
Çavuşoğlu’nun ardından söz alan Başbakan Ersin Tatar ise gerçekleşen ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Kıbrıs sorununa ilişkin görüşmeler bağlamında birtakım spekülasyonlar yapılırken, gelişmeler yaşanırken hep birlikte yaptığımız değerlendirmelerin anlamlı olduğunu düşünmekteyim. Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve bize göre egemen eşitliği ve güvenliği çok önemlidir. 1960 anlaşmalarından sonra 1974’e kadar yaşanan süreci çok iyi biliyoruz. Tarihi iyi algılamadan, tarihi iyi incelemeden geleceğe yönelik tehlikeli olaylara girmeye hiç gerek yoktur. Dolayısıyla Bayan Lute’nin bu görüşmelere ilişkin açıklamaları ve buna yönelik spekülasyonlar bizi tereddüt etmiştir. Bu bağlamda bizim tavrımız her şeyin somut ve kesin olarak ifade edildikten sonra sürçe yaşanmalıdır. Dolayısıyla Crans Montana’da yaşananlardan sonra, açıklamalardan sonra hala bizim pozisyonumuz o açıklamaların geçerliliğidir. Sayın Akıncı ile yaptığımız görüşmelerde de bu süreçte çok dikkatli olması gerektiğini ifade etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs’ın garantör ülkesidir”
Başbakan Ersin Tatar açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Bu bağlamda benim ve Ulusal Birlik Partisi’nin üzerinde şiddetle durduğu konu garantörlük konusudur. Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs’ın garantör ülkesidir. Ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşü alınmayan ya da beraber hareket etmeden herhangi bir adım atılmaması gerektiğini düşünmekteyiz. Kıbrıs Türk halkının kendi güvenliği bakımından Türkiye Cumhuriyeti garantör ülkedir ve bu fevkalade önemlidir, bu konudaki hassasiyetimizi her zaman ifade etmekteyiz. Hem İstambul’da hem Ankara’da yaptığımız görüşmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kıbrıs işlerinden sorumlu olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yapılan çalışmalar sonucunda ekonomik ve mali işbirliğinin imzalanması ve teyit edilmesi ile yapılan çalışmalar ile kaynak akışlarının ne zaman olacağı şeklindeki çalışmaları sürdürmekteyiz.”
KKTC’nin ekonomisinin geliştirilmesinin temel hedef olduğunu kaydeden Tatar, “Bu bakımdan Türkiye ile yapılan çalışmalarda bunları her zaman oldukça rahatlıkla ifade etmekteyiz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, KKTC’nin gerek güvenliği bakımından gerek ekonomik gelişmesi bakımından yapacağı katkılar önemlidir. Bunun bilinci içerisindeyiz. Anadolu’dan getirilen suyun ekonomiye yapmakta olduğu büyük katkı, KKTC’nin zenginliğini arttırması noktasında yapılan çalışmanın ne kadar büyük ve yerinde olduğunu bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

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