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Bakan Çavuşoğlu KKTC’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2019 22:31 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Medya Buluşması’nın açılış oturumuna katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Girne’de düzenlenecek Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Medya Buluşması’nın açılış oturumuna katılmak üzere bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ‘ne (KKTC) geldi.

Bakan Çavuşoğlu KKTC’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Medya Buluşması’nın açılış oturumuna katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Girne’de düzenlenecek Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Medya Buluşması’nın açılış oturumuna katılmak üzere bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ‘ne (KKTC) geldi. Çavuşoğlu’nu Ercan Havalimanı’nda, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay karşıladı.
Çavuşoğlu’nun programı kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de görüşmesi bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu KKTC’de

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