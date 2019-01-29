Bakan Çavuşoğlu KKTC’ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) bir ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 25 Ocak Cuma günü KKTC’ye ziyarette bulunacak. Bakan Çavuşoğlu, ziyaret çerçevesinde başta KKTC Cumhurbaşkanı olmak üzere KKTC makamları ve siyasi parti liderleriyle bir araya gelecek. Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde Türkiye ile KKTC arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkanları ele alınarak, Kıbrıs meselesi ile Doğu Akdeniz’e ilişkin son gelişmeler konuşulacak.
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