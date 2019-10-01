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Bakan Çavuşoğlu, kompozisyon yarışması birincisi Elif Başak Çağlar’ı kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 12:11 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Komisyonu 70.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Komisyonu 70. kuruluş yıl dönümü kompozisyon yarışması Türkiye birincisi olan Elif Başak Çağlar’ı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi’nin 70. yıl dönümü kutlama törenlerine katılmak üzere geldiği Fransa’nın Strazburg kentine temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Avrupa Komisyonu 70. kuruluş yıl dönümü kompozisyon yarışması Türkiye birincisi olan Elif Başak Çağlar’ı kabul etti. Bakan Çavuşoğlu Çağlar’ı başarısından dolayı tebrik ederek hediye verdi.

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