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Bakan Çavuşoğlu Küba’ya gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2019 16:44 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Küba’ya gidiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Küba’ya gidiyor. Resmi ziyarette iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17-18 Mayıs tarihlerinde Küba’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Çavuşoğlu’nun ziyaret çerçevesinde Küba Devlet ve Bakanlar Konseyi Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez tarafından kabul edilmesi, Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya gelmesi ve Küba Halkın Gücü Parlamento Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile görüşmesi öngörülüyor. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye-Küba ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

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