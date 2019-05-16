Bakan Çavuşoğlu Letonya’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya’ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Raimonds Vejonis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Letonya’ya geldi. Bakan Çavuşoğlu, başkent Riga’daki Letonya İşgal Müzesi’ni ziyaret etti. Rehber eşliğinde müzeyi gezerek bilgi alan Çavuşoğlu, buradaki ziyaret defterini imzaladı. Bakan Çavuşoğlu, ardından Letonya Cumhurbaşkanı Vejonis ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgards Rinkevics eşliğinde Özgürlük Anıtı’na çelenk koyan Çavuşoğlu, burada saygı duruşunda bulundu ve her iki ülkenin milli marşları okundu. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Letonyalı mevkidaşı Rinkevics ile baş başa görüşerek, anı defterini imzaladı. Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığında Rinkevics ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.