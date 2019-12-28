Bakan Çavuşoğlu, Libya tezkeresini CHP, MHP ve İYİ Parti liderleriyle görüşecek

Libya'ya asker gönderme tezkeresinin görüşmelerinin ise, TBMM'in çalışmalarına başlayacağı tarih olan 7 Ocak'tan öne çekilebileceği bildirildi.

Bahçeli ile yapacağı görüşmenin saatinin ise henüz netlik kazanmadığı kaydediliyor.

Çavuşoğlu'nun saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu, 14.00'te İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener ile bir araya geleceği belirtiliyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pazartesi günü için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den randevu talep etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'ye gelmesi beklenen Libya tezkeresi konusunda bilgi vermek için 30 Aralık Pazartesi günü CHP, MHP ve İyi Parti'yi ziyaret edecek. Öte yandan TBMM'deki tezkere görüşmelerinin de erkene çekilebileceği bildirildi.

Bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Libya ile yürütülen müzakereler çerçevesinde gündemdeki Libya Tezkeresi'nin 30 Aralık 2019 Pazartesi günü Meclis'e gelmesi muhtemel olup; görüşmelerini yapmak üzere Genel Kurul'un 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00'te toplanması söz konusu olabilir.

"Bu nedenle; tüm milletvekillerimizin programlarını buna göre yapmaları ve belirlenecek gün ve saatte Genel Kurul'da bulunmaları hususunda hazırlıklı olmalarını rica ederiz."

Tezkereye CHP 'Hayır', MHP 'Evet' diyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya'ya asker gönderilmesine karşı olduğunu açıkladı.

Muhabirlerle bir araya gelerek gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun "Meclis'e getirilecek tezkereye destek vermeyeceğiz. Bizim askerimizin kanlarının Arap çöllerinde dökülmesini istemiyoruz" dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, "(Erdoğan) Kendisini kefenle karşılayanları Libya'ya göndersin. Türkiye bölgede elbette güçlü olmak zorundadır. Ancak Türkiye iki tarafla da görüşmeli ve barışı sağlayan taraf olmalıdır" dediği kaydediliyor.