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Bakan Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.08.2019 15:04 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Geçici Sivil Hükumetin ilanının imza törenine katılmak için geldiği Sudan’da Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile bir araya geldi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan’ın Geçici Sivil Yönetimin düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza törenine katılmak üzere Başkent Hartum’a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Geçici Sivil Hükumetin ilanının imza törenine katılmak için geldiği Sudan’da Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan’ın Geçici Sivil Yönetimin düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri’nin imza törenine katılmak üzere Başkent Hartum’a geldi. Bakan Çavuşoğlu ziyareti kapsamında kendisi gibi imza törenine iştirak etmeye gelen Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile bir araya geldi. İkili, gerçekleştirdikleri görüşmede Libya’daki siyasi sorunu masaya yatırdı. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, “Libyalı mevkidaşım Tahir Siyala ile görüşmemizde Libya meselesinin barışçıl yollardan çözülmesinin önemini vurguladık. Uluslararası toplumun Libya’daki çatışmaları durdurmak için ilkeli bir tutum sergilemesi gerekiyor” diye konuştu.

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