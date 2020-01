Bakan Çavuşoğlu: "Libya’ya paralı askerlerin gelmesine karşıyız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya’ya paralı askerlerin gelmesine karşıyız. Paralı askerlerin barış ve istikrar getiremeyeceğini düşünüyoruz. Bizim amacımız; ateşkesi tesis etmek, siyasi sürecin tekrar canlanmasına katkıda bulunmak. Tek çözüm yolu siyasi çözümdür Libya’da" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Awut Deng Acuil ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu toplantının ardından mevkidaşı Acuil ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Güney Sudan üzerindeki ambargoları doğru bulmuyoruz"

Güney Sudan ile birçok alanda işbirliği yapılacağını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Özellikle ikili ticaret hacmine baktığımızda 3 milyon dolar civarında. Güney Sudan’ın çok ciddi potansiyeli olduğunu görüyoruz. Birçok alanda zenginlikleri var. Tecrübe paylaşımı dahil her türlü desteği Güney Sudan’a vereceğiz. Geçiş hükümeti ile birlikte ülke istikrara kavuştuktan sonra bu potansiyelin değerlendirileceğini düşünüyoruz. İnsani ve kalkınma alanlarında ekonomilerinin güçlenmesi için her alanda desteğimiz sürecek. Biz Güney Sudan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biriyiz. Güney Sudan üzerindeki ambargoları doğru bulmuyoruz. Tam tersine Güney Sudan’ı desteklemeliyiz. Bölgenin istikrarı, huzuru barışı her şeyden önemli. Öğrenci burslarına devam edeceğiz. Bu sayıyı önümüzdeki süreçte artırırız. Kültürel iş birliği anlaşması yetişseydi bugün imzalayacaktık. Ama kısa sürede müzakereleri tamamlayıp imzalayacağız. Hukuki alt yapımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Türkiye Afrika Birliği zirvesinin 3’üncüsünü İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Güney Sudan’ın katılmasından mutluluk duyarız" dedi.