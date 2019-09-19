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Bakan Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2019 10:11 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile görüştü.Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Budapeşte Ofisinin açılışına katılmak üzere Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.Türk Konseyi’nin açılışına Türk Konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın yanı sıra, gözlemci üye Macaristan’ın Dışişleri Bakanları katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile görüştü.
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Budapeşte Ofisinin açılışına katılmak üzere Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.
Türk Konseyi’nin açılışına Türk Konseyi üyesi Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın yanı sıra, gözlemci üye Macaristan’ın Dışişleri Bakanları katılacak. Bakan Çavuşoğlu’nun temasları kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

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