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  4. Bakan Çavuşoğlu, Macar ve Sırp mevkidaşları ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Macar ve Sırp mevkidaşları ile telefonda görüştü

08.05.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Petar Szijjarto ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic’le seyahat kısıtlamalarının kaldırılması maksadıyla aşı sertifikalarının tanınması hususunda ortak düzenlemeler yapılmasına ilişkin görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Macar ve Sırp mevkidaşları ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Petar Szijjarto ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic’le seyahat kısıtlamalarının kaldırılması maksadıyla aşı sertifikalarının tanınması hususunda ortak düzenlemeler yapılmasına ilişkin görüştü.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Petar Szijjarto ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic’le ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması maksadıyla aşı sertifikalarının tanınması hususunda ortak düzenlemeler yapılmasına ilişkin anlaşmaya varıldı. Bu husus her ülkenin Sağlık Bakanlıkları tarafından koordine edilecek.” ifadeleri yer aldı. (İHA)

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seyahat kısıtlaması Sırbistan Macaristan Türkiye

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