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Bakan Çavuşoğlu, Macaristan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 12:07 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun davetine icabetle 3 Mayıs’ta Macaristan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.Dışişleri Bakanlığından ziyaret ile ilgili yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile yapacağı görüşmede, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin tüm veçhelerinin ele alınması, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörüldüğü belirtilerek, Çavuşoğlu’nun ziyaretinin, bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban başkanlıklarında Budapeşte’de düzenlenecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı’na hazırlık mahiyetini de taşıyacağı ifade edildi.Ziyaret sırasında, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ile Macaristan Dış İlişkiler ve Dış Ticaret Enstitüsü Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı’nın iki ülkenin Dışişleri Bakanları tarafından imzalanacağı belirtilerek, "Sayın Bakanımız ziyareti çerçevesinde ayrıca, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edilecek ve Macaristan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Istvan Jakab ile bir araya gelecektir" denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun davetine icabetle 3 Mayıs’ta Macaristan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığından ziyaret ile ilgili yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile yapacağı görüşmede, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin tüm veçhelerinin ele alınması, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörüldüğü belirtilerek, Çavuşoğlu’nun ziyaretinin, bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban başkanlıklarında Budapeşte’de düzenlenecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı’na hazırlık mahiyetini de taşıyacağı ifade edildi.
Ziyaret sırasında, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ile Macaristan Dış İlişkiler ve Dış Ticaret Enstitüsü Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı’nın iki ülkenin Dışişleri Bakanları tarafından imzalanacağı belirtilerek, "Sayın Bakanımız ziyareti çerçevesinde ayrıca, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edilecek ve Macaristan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Istvan Jakab ile bir araya gelecektir" denildi.

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