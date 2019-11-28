HABER

 Bakan Çavuşoğlu: Macron'un söylediği sözün karşılığı yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2019 18:14 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin sözleri ile ilgili olarak, "Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili gerekli şeyleri söyledik, cevapları da verdik.

Besti KARALAR/ANKARA (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin sözleri ile ilgili olarak, "Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili gerekli şeyleri söyledik, cevapları da verdik. Dolayısıyla; Macron'un bu anlamda söylediği sözün bende bir karşılığı yok. Neticede biz burada terörle mücadele ediyoruz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, 'Nöbetçi Bakan' olarak geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin, 'Türkiye hem Suriye'de oldubittiyle operasyon düzenleyip, hem de NATO müttefiklerinden dayanışma beklememeli' şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Bakan Çavuşoğlu, Macron'un açıklamalarının Türkiye'de bir karşılığı olmadığını belirtti. ABD ve Rusya'nın varılan mutabakatla Barış Pınarı Harekâtı’nın meşruiyetini ve oradaki mevcut durumu kabul ettiklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"ABD'de biliyorsunuz aynı zamanda NATO üyesidir. Dolayısıyla Macron, bu konularda yaşadığı hayal kırıklığı sebebiyle; özellikle burada bölücü bir terör devleti kurmak istiyordu. Bizim Barış Pınarı Harekâtımız, bunların hayallerini suya düşürdü. O hayal kırıklığıyla her gün ne dediğini bilmeyen bir görüntü var Paris’te maalesef. Kendi Dışişleri Bakanına DEAŞ'a karşı koalisyon toplantısında, NATO toplantısında, Dışişleri Bakanları toplantısında Barış Pınarı Harekâtı’yla ilgili gerekli şeyleri söyledik, cevapları da verdik. Dolayısıyla; Macron'un bu anlamda söylediği sözün bende bir karşılığı yok. Neticede biz burada terörle mücadele ediyoruz."
'MACRON AVRUPA'NIN LİDERİ OLAMAZ'
Çavuşoğlu, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak, "Müttefiklerin yanında dursun. NATO ülkeleri dâhil, Dışişleri Bakanları toplantısında herkes Macron'un yaptığı açıklamaları eleştirdi. Macron bu yalpalamalarla Avrupa'nın lideri olamaz. Şu anda Avrupa'da bir boşluk var, 'lider ben olayım' diye çabalıyor ama bu suni bir davranış. Liderlik doğal hareketlerle, politikalarla olur. Böyle yapay suni ve de boyunu aşan söylemlerle ya da eylemlerle olmaz" dedi.

PARTNERDepreme yakalandı! 'İnançlı biri olduğum için...'Depreme yakalandı! 'İnançlı biri olduğum için...'
Kurtulmuş: Herkesi de teröre karşı mücadelede yanımızda görmeye davet ediyoruz (4)Kurtulmuş: Herkesi de teröre karşı mücadelede yanımızda görmeye davet ediyoruz (4)
AK Parti'li Şahin ile belediye arasında 'sosyal yardım' tartışmasıAK Parti'li Şahin ile belediye arasında 'sosyal yardım' tartışması

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Diğer Haberler
AK Parti'li Şahin ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında 'sosyal yardım' tartışması

AK Parti'li Şahin ile belediye arasında 'sosyal yardım' tartışması

Cem Uzan'ın avukatı açıkladı: Türkiye'ye dönüyor!

Cem Uzan, Türkiye'ye dönüyor! Avukatı açıkladı

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macron'a yanıt

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 250 bin TL’lik tazminat davası

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taksi durağına sürpriz ziyaret

Erdoğan'dan taksi durağına sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi ailenin kapısının işaretlenmesine tepki

Erdoğan'dan Alevi ailenin kapısının işaretlenmesine tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.