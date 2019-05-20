Bakan Çavuşoğlu, Meksikalı mevkidaşı Casaubon ile çalışma toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Meksika Devletleri Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon ile bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Meksika’da Birleşik Meksika Devletleri Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon ile çalışma toplantısına katıldı. Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, iki ülkenini dışişleri bakanlarının diplomatik ilişkilerde 90 yılı geride bırakan ve stratejik işbirliği ve ortaklık çerçevesine sahip olan iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun mükemmel düzeyde olduğunu teyit ettikleri belirtildi. Ayrıca ikili gündemin tüm alanlarda güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için yapıcı, yakın ve aktif diyaloğun sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldığı belirtildi. Toplantıda ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinde ilerleme kaydedilmesinin önemini yineleyen iki bakanın yetkili devlet kurumları ve iş sektörlerini, ticaret ve yatırım akışının artırılması ve çeşitlendirilmesine yönelik çabaları yoğunlaştırmaya teşvik etmek hususunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Türkiye ve Meksika için öncelikli olan alanlar bakımından mevcut potansiyel ve fırsatlardan istifade edilmesinin önemi ile bunu mümkün kılacak hukuki çerçevenin oluşturulması gerekliliğinin altını çizen iki bakan, ayrıca Türk Hava Yolları’nın bu yıl Ağustos ayında iki ülke arasında yolcu uçuşlarını başlatacak olmasından duydukları memnuniyeti ifade etti. Bu gelişmenin turizm, ticaret ve yatırım alanlarında ilişkilerin canlandırılmasına katkı yapacağı belirtildi.

Toplantıda iki bakanın hükümetlerinin çok taraflılığa olan desteğini teyit ettikleri ve ortak ilgi alanlarının ele alındığı gayriresmi bir diyalog forumu olan MIKTA Grubu’nun güçlendirilmesi için çalışma hususunda mutabık kaldığı da ifade edildi. Göç, kalkınma, iklim değişikliği, terörizm ve organize suçla mücadele gibi ciddi küresel sınamalara yapıcı çözümler bulmaya yönelik çabalara katkıda bulunmanın öneminin altını çizen bakanların iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konular hakkında da istişarede bulunduğu kaydedildi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Bakan Marcelo Ebrard’ın toplantıda iki ülkenin ortak gündeminin sistematik şekilde takibine ve yeni işbirliği alanlarının belirlenmesine imkan sunan ikili bir mekanizma olan İki Uluslu Komisyonu güçlendirmeye hazır olduklarını da belirttiği ifade edildi. İki bakanın Komisyonu oluşturan komitelerin faaliyetlerine yön verilmesi amacıyla ekiplerine şimdiye kadar elde edilen sonuçların bir değerlendirmesini yapmaları talimatını verdiği belirtildi.

