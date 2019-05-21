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Bakan Çavuşoğlu, Meksikalı mevkidaşıyla çalışma toplantısı gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 00:51 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ve Meksika arasında ikili ilişkilerin tüm alanlarda daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon’un, Meksika'da çalışma toplantısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ve Meksika arasında ikili ilişkilerin tüm alanlarda daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon’un, Meksika'da çalışma toplantısı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının diplomatik ilişkilerde 90 yılı geride bırakan ve Stratejik İşbirliği ve Ortaklık Çerçevesine sahip olan iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun mükemmel düzeyde olduğunu teyit ettiği belirtildi. Meksika'da gerçekleştirilen çalışma toplantısında, ikili ilişkilerin tüm alanlarda güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için yapıcı, yakın ve aktif diyaloğun sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldığı belirtilen açıklamada, “Ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinde ilerleme kaydedilmesinin önemini yineleyen Dışişleri Bakanları, yetkili devlet kurumları ve iş sektörlerini, ticaret ve yatırım akışının artırılması ve çeşitlendirilmesine yönelik çabaları yoğunlaştırmaya teşvik etmek hususunda mutabık kalmışlardır. Türkiye ve Meksika için öncelikli olan alanlar bakımından mevcut potansiyel ve fırsatlardan istifade edilmesinin önemi ile bunu mümkün kılacak hukuki çerçevenin oluşturulması gerekliliğinin altını çizmişlerdir” denildi.
Açıklamada; iki bakanın, Türk Hava Yolları’nın bu yıl Ağustos ayında iki ülke arasında yolcu uçuşlarını başlatacak olmasından duydukları memnuniyeti belirttiği, bu gelişmenin turizm, ticaret ve yatırım alanlarında ilişkilerin canlandırılmasına katkı yapacağı da vurgulandı.
İKİ ULUSLU KOMİSYONU GÜÇLENDİRME KARARI ALINDI
Toplantıda, iki ülke hükümetlerinin çok taraflılığa olan desteğin teyit edildiği ve ortak ilgi alanlarının ele alındığı gayrı resmi bir diyalog forumu olan MIKTA Grubu’nun güçlendirilmesi için çalışılmasında mutabık kalındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ayrıca, göç, kalkınma, iklim değişikliği, terörizm, organize suçla mücadele ve insan hakları gibi ciddi küresel sınamalara yapıcı çözümler bulmaya yönelik çabalara katkıda bulunmanın öneminin altını çizmişlerdir. Bakanlar, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konular hakkında da istişarede bulunmuşlardır. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Bakan Marcelo Ebrard son olarak, iki ülkenin ortak gündeminin sistematik şekilde takibine ve yeni işbirliği alanlarının belirlenmesine imkan sunan ikili bir mekanizma olan İki Uluslu Komisyonu güçlendirmeye hazır olduklarını belirtmişlerdir. Komisyonu oluşturan Komitelerin faaliyetlerine yön verilmesi amacıyla, ekiplerine şimdiye kadar elde edilen sonuçların bir değerlendirmesini yapmaları talimatını vermişlerdir."
Haber: Selen YALAZ / ANKARA,(DHA)

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