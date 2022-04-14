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Bakan Çavuşoğlu merak edilen soruya yanıt verdi! 'Her şey Putin'in evet demesine bağlı'

14.04.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'de buluşup buluşmayacağına dair soruya "Görüşme Putin'in evet demesine bağlı" yanıtını verdi.

Bakan Çavuşoğlu merak edilen soruya yanıt verdi! 'Her şey Putin'in evet demesine bağlı'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken Putin ile Zelenskiy'nin Türkiye'de buluşup buluşmayacağı ile ilgili soruya Bakan Çavuşoğlu, "Görüşme Putin'in evet demesine bağlı" diye konuştu.

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"BUÇA'DA YAŞANANLAR MÜZAKERELERİ OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile ilgili konuşurken, "Buça'da yaşananlar müzakereyi olumsuz anlamda etkiledi" ifadelerini kullandı. Sorunun uzadıkça çözümün daha zor hale geldiğini belirten Çavuşoğlu, "Tüm zorluklara rağmen bir ateşkes imkanı var" şeklinde konuştu. Liderleri biraraya getirmek için çaba sarf edeceklerini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Heyetlerimiz arasında müzakereler devam ediyor" dedi.

Çavuşoğlu, "Buça ve İrpin gibi bölgelerden gelen insanlık dışı görüntüler bizim de kınadığımız görüntüler atmosferi değiştirdi. Ukrayna tarafında olumsuz bir hava estirdi. Bununla ilgili Rusya Federasyonu'nun farklı açıklamaları oldu ama sonuçta bu müzakere sürecini olumsuz anlamda etkiledi" diye konuştu.

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"TAHLİYELERDE TÜM RİSKLERE RAĞMEN BAŞARI ELDE ETTİK"

"Türkiye olarak bir çözüm için çaba sarf ediyoruz" diyen Çavuşoğlu, Ukrayna'dan sivillerin tahliyeleri ile ilgili açıklamada bulundu. "Değişik yöntemlerle tahliyeleri gerçekleştirdik" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "Tahliyelerde tüm risklere rağmen başarı elde ettik" şeklinde konuştu.

MARİUPOL'DEKİ 30 TÜRK'ÜN TAHLİYESİ

Çavuşoğlu, Mariupol'de 30'un altında Türk vatandaşı olduğunu düşündüklerini aktarırken, "Henüz istediğimiz neticeyi alamadık" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı, Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için gemiye ihtiyaç olmadığını söyledi.

"PUTİN'İN EVET DEMESİNE BAĞLI"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'de buluşup buluşmayacağına dair soruya Çavuşoğlu, "İki heyet arasında yoğun müzakere devam ediyor" derken, "Görüşme Putin'in evet demesine bağlı" diye konuştu.

TÜRKİYE, RUSYA YAPTIRIMLARINA KATILACAK MI?

Birleşmiş Milletler'in yaptırımı olması durumunda uyacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye uluslararası hukuka uygun hareket ediyor. Biz dengeli tutumumuzu sürdüreceğiz" dedi. "Birleşmiş Milletler'i reforme etmemiz lazım" diyen Bakan, "Türkiye'ye yönelik bakış olumlu anlamda değişti. Güçlenen Türkiye ileride çok daha önemli aktör olacak" ifadelerini kullandı.

"ABD SAMİMİ OLURSA, BİZ DE GEREKLİ ADIMLARI ATARIZ"

Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık verilmesiyle ilgili Çavuşoğlu, "Mektubu olumlu anlamda önemsiyoruz. Kongre'nin ikna edilmesi gerekiyor. Kongre'yi ikna edecek olan Biden yönetimidir" dedi. Mevlüt Çavuşoğlu, "18 Mayıs'ta Washington'da Blinken ile görüşeceğiz" derken, "ABD samimi olursa, biz de gerekli adımları atarız" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir soğuk savaş belirtileri gördüklerini söylerken, "Biz ilkeli dış politika izlemeye devam edeceğiz. Eleştirenler bile denge politikasının önemini gördü" ifadelerini kullandı.

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Rusya Ukrayna Mevlüt Çavuşoğlu Vladimir Putin

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